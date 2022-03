Impediva i matrimoni misti in Sudafrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impediva i matrimoni misti in Sudafrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APARTHEID

Significato/Curiosita : Impediva i matrimoni misti in sudafrica

L'apartheid (italiano: /apar'tajd/; afrikaans: [a'partit]; letteralmente "separazione", "partizione") era la politica di segregazione razziale istituita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

