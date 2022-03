S imbracciano al tiro a segno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S imbracciano al tiro a segno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARABINE

Significato/Curiosita : S imbracciano al tiro a segno

Anche le russe) erano molto comuni tra gli appassionati di caccia o di tiro a segno negli anni ottanta e nei primi anni novanta, prima che i fucili semiautomatici...

Dei reparti speciali, con carabine. l'esercito italiano ordinò la modifica del fucile carcano mod. 91, ottenendo una carabina per le forze speciali. nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con imbracciano; tiro; segno; Li imbracciano i cacciatori; Fiume dell Engadina e del tiro lo; Senza una lettera, la strage diventa... un tiro cinio; Da lì partiro no tre famose caravelle; Fucili per il tiro a segno; I chiodini... da disegno ; Simbolo, segno distintivo; Nel vaglia e nell assegno ; Si dice dopo aver fatto il segno della Croce; Cerca nelle Definizioni