Guida himalaiana - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SHERPA

Bianca. il responsabile di questa distribuzione del colore è il gene himalaiano, un gene sensibile al calore, che agisce sul pelo in crescita: i peli...

Di 154.622 individui, di cui 129.771 parlavano la lingua sherpa. per estensione il nome sherpa si applica alle guide ed ai portatori di alta quota ingaggiati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

