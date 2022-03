Gradire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gradire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Gradire

^ flavio meloni, il regalo di cragnotti a mancini. un chiesa tanto per gradire, in la stampa, 22 agosto 2002, p. 5, sez. roma. ^ alessandro di maria,...

Recati a compiègne già il 7 novembre non ebbero altra scelta che quella di accettare le gravose condizioni imposte dagli alleati. l'armistizio entrò in vigore...