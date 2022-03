Li governò Fulgencio Batista fino al 1959 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li governò Fulgencio Batista fino al 1959. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CUBANI

Significato/Curiosita : Li governo fulgencio batista fino al 1959

Citazioni di o su fulgencio batista wikimedia commons contiene immagini o altri file su fulgencio batista batista y zaldivár, fulgencio, in dizionario di...

Turisti e cubani hanno acquistato nei negozi statali in moneta forte, sostituito, poi, nel 2004 dal cuc o peso convertibile, che vale 25 pesos cubani. una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Li governò Pericle; Lo Xiaoping che governò la Cina; Lo governò Carlo Magno; governò in Argentina; I rivoluzionari cubani contro batista spa; Tessuto di cotone per intimo detto anche batista ; Il batista dittatore cubano rovesciato nel 1959; Un delfino che vive nel Rio delle Amazzoni; La fino cchiaro attrice comica; Appassionate fino all eccesso; Sorse nell alto Medioevo e durò fino al 1870; Ne parla un film del 1959 di Francesco Rosi; Film d avventura di Kurt Neumann del 1959 ; Il Fernando ministro dell'interno dal 1955 al 1959 ; Una vita __, romanzo di Pasolini del 1959 ;