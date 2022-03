Governatori arabi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Governatori arabi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EMIRI

Significato/Curiosita : Governatori arabi

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arabi (disambigua). gli arabi (o gente del ad) sono il gruppo etnico di madrelingua araba...

Emiro (in arabo: , amir) significa letteralmente "comandante", persona cioè che detiene l'autorità per emettere un ordine (amr) e per vederlo eseguito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con governatori; arabi; governatori nell'impero persiano; governatori persiani; governatori musulmani; governatori dell'antica Persia; L arabi a Saudita sui siti; Ciao in arabi a; Un sultanato sul Mar arabi co; Il mese in cui gli arabi digiunano; Cerca nelle Definizioni