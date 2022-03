Gomma usata per fare suole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gomma usata per fare suole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PARA

Significato/Curiosita : Gomma usata per fare suole

Espart, il nome catalano di sparto, una pianta mediterranea nerboruta usata per fare le corde. le espadrillas vengono fatte nei pirenei dell'occitania e...

(n. 1995) para – torrente italiano distretto del para – regione del suriname pará – stato del brasile pará – distretto della costa rica para – fiume della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

È gomma to in molte buste; gomma usata come isolante; Al centro della gomma della macchina; Un tubetto con il cappelletto di morbida gomma ; Lunga asta graduata usata in topografia; Materia plastica usata in edilizia; È usata per rivestimenti anticorrosivi; Imbarcazione usata per pescare prelibati crostacei; Alla __, cioè «fatto tanto per fare »; I terzi che ci vogliono per fare l unità; Sbuffare , ansimare; Motivo decorativo replicato all infinito per fare sfondi; suole velarsi il viso; Materiale per suole ; Si cuciono sulle suole ; Gomma per suole ;