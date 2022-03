Gli esperti nell elaborazione dei dati del computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli esperti nell elaborazione dei dati del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INFORMATICI

Significato/Curiosita : Gli esperti nell elaborazione dei dati del computer

La storia del computer è l'evoluzione dell'apparecchio elettronico destinato all'elaborazione dei dati, privo di capacità decisionale o discrezionale,...

(quasi) tutti siamo in qualche modo utenti di servizi informatici. la valenza dell'informatica in termini socio-economici ha scalato in pochi anni la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con esperti; nell; elaborazione; dati; computer; Giovinetti inesperti ; Destinati ai meno esperti ; Lo si chiede agli esperti ; Un gruppo di esperti ; Si seguono nell effettuare le scelte; Non mancano nell e case; Introdurre nell organismo; È tenera nell infanzia; elaborazione Automatica Dati; La rielaborazione di un brano musicale; Il procedimento automatico che velocizzò calcoli contabili e elaborazione dei dati; Moderna rielaborazione di un brano musicale; Soldati che fanno strada; I soldati di Lincoln; Mandati ... al tappeto; Andati a male, putridi; L azzeramento della memoria di un computer ; Quelli elettronici sono detti anche computer ; Due frecce sulla tastiera del personal computer ; __ elettronici o computer ; Cerca nelle Definizioni