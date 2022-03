Gli animali che catturano altri animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli animali che catturano altri animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PREDATORI

Significato/Curiosita : Gli animali che catturano altri animali

Cagnolino che vive a new york con la sua padrona katie, a cui vuole molto bene. quando katie va al lavoro, max passa le sue giornate con gli altri animali domestici...

Catena alimentare sono quelle dei predatori, dei parassiti e quella dei saprofiti. per quanto riguarda la catena dei predatori, essa vede alla sua base degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

