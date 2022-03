I giri dei dischi prima dei 45 e dei 33 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I giri dei dischi prima dei 45 e dei 33. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SETTANTOTTO

Significato/Curiosita : I giri dei dischi prima dei 45 e dei 33

Più brani suddivisi sui due lati. 45 giri (al minuto) è la frequenza di rotazione, misurata in rpm, di alcuni dischi in vinile di dimensione 7 pollici...

Disambiguazione – "settantotto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 78 (disambigua). settantotto (cf. latino duodeoctoginta, greco t... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

