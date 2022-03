Si gira per la pubblicità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gira per la pubblicità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SPOT

Significato/Curiosita : Si gira per la pubblicita

per il lancio del nuovo show di all music realizza alcuni promo. nel 2006 gira uno spot della finecobank. nel 2008 gira come regista la pubblicità della...

spot – costellazione di satelliti commerciali spot – film di john whitesell spot – breve messaggio pubblicitario (uno "spot radiofonico" o uno "spot televisivo")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con gira; pubblicità; La gira volta del tuffatore; Il sito dove si gira un film; Il gira dischi d una volta; La ruota vi gira attorno; Disegna per la pubblicità ; Finanzia per pubblicità un attività sportiva; Il director nell agenzia di pubblicità ; II marchio in pubblicità ; Cerca nelle Definizioni