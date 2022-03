Gira nel frantoio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gira nel frantoio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MACINA

Significato/Curiosita : Gira nel frantoio

Movimento e quindi lo si poteva azionare anche con la forza dell'uomo (molino frantoio della cösta). all'epoca quest'invenzione non ebbe gran divulgazione poiché...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi macina (disambigua). una macina è un attrezzo di forma rotonda, usualmente in pietra e di elevata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con gira; frantoio; Si gira per la pubblicità; La gira volta del tuffatore; Il sito dove si gira un film; Il gira dischi d una volta; Verdastra come le drupe spremute dal frantoio ; Possono finire al frantoio o in salamoia; Cerca nelle Definizioni