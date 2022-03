Genere di piante delle Papilionacee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genere di piante delle Papilionacee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CITISO

Significato/Curiosita : Genere di piante delle papilionacee

Fava, una delle specie coltivate più antiche), o leguminose (nom. cons. leguminosæ, da legume, il frutto più tipico), o anche papilionacee (da papilio...

citiso cytisus scoparius (citisio scopario) classificazione apg iv dominio eukaryota regno plantae (clade) angiosperme (clade) mesangiosperme (clade)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

