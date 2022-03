Il fusto delle piante erbacee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fusto delle piante erbacee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STELO

Significato/Curiosita : Il fusto delle piante erbacee

(disambigua). con il termine erba o pianta erbacea si indicano genericamente le piante con fusto non lignificato. solitamente le erbacee sono annuali, ma...

Esse sono giovani. si distinguono tre tipi di fusto erbaceo: stelo, culmo, scapo. lo stelo porta fiori e foglie e, al suo interno, è pieno di midollo (margherita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

