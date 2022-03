Fredda penisola europea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fredda penisola europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCANDINAVIA

Significato/Curiosita : Fredda penisola europea

Krym, in tataro di crimea: qirim) è una penisola contesa fra russia e ucraina. è anche la più grande penisola affacciata sul mar nero ed è collegata alla...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi scandinavia (disambigua). la scandinavia è una regione geografica e storico-culturale dell'europa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

L ha perso il raffredda to; fredda , sprezzante; La più fredda regione russa; Lo perde chi è raffredda to; Una penisola asiatica; La penisola delimitata dai Pirenei; Le vipere più comuni della penisola italiana; Quello dello Stivale è la penisola Salentina; Presiedette la Commissione europea 1999-2004; Sono 27 quelli dell Unione europea ; La sede della Banca centrale europea ; Assembly of europea n Regions;