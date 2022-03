Fiume del Trentino-Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume del Trentino-Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ISARCO

Significato/Curiosita : Fiume del trentino-alto adige

Il trentino-alto adige (afi: /tren'tino 'alto 'adie/; trentino-südtirol in tedesco, trentin-südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto speciale...

Iusticiarius ed advocatus pontis. ^ eisack - isarco, su openstreetmap.org. ^ bruno migliorini et al., scheda sul lemma "isarco", in dizionario d'ortografia e di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con fiume; trentino; alto; adige; Il fiume che... mormorò; fiume dell Engadina e del Tirolo; Un fiume della Basilicata; fiume tedesco affluente di destra del Reno; Località del trentino ; Dà il nome a un passo alpino tra trentino e Veneto; Azienda agricola tipica del trentino -Alto Adige; Un centro del trentino in Val di Fassa; Costringe il tennista a guardare in alto ; La seconda città più popolosa dell alto Adige; Quartiere alto di Napoli; alto e allungato bicchiere; La seconda città più popolosa dell Alto adige ; Il passo... natale dell adige ; I nativi della Val d adige ; Alberi molto coltivati in Alto adige ; Cerca nelle Definizioni