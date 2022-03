Faticosa rinuncia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faticosa rinuncia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SACRIFICIO

Significato/Curiosita : Faticosa rinuncia

Cina nel 2012, ottenuto la residenza in egitto nel 2015 e tre anni dopo rinunciò alla cittadinanza cinese a favore di quella egiziana. un altro detenuto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sacrificio (disambigua). il sacrificio (dal latino sacrificium, sacer + facere, "rendere sacro")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con faticosa; rinuncia; Un alzata faticosa ; Lavorare faticosa mente; Una lunga e faticosa camminata; Una pena faticosa per i detenuti: lavori __; Uno che rinuncia alla carica; Disconoscere, rinuncia re; La rinuncia all ufficio; rinuncia re per altri; Cerca nelle Definizioni