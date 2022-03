Far lavori di ripristino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far lavori di ripristino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RESTAURARE

Significato/Curiosita : Far lavori di ripristino

Sincronizzazione eseguita. il ripristino è automatico nel senso che in caso di nuovo dispositivo o ripristino alle condizioni di fabbrica, non appena registrato...

Dal presidente dopo una trattativa notturna. l'accordo ha accettato di: restaurare la costituzione come fu tra il 2004 e il 2010; completare la riforma costituzionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con lavori; ripristino; Lo sono i lavori duri e faticosi; lavori o intenso; . Ospitava i condannati ai lavori forzati; Un linguaggio per addetti ai lavori ; ripristino delle condizioni iniziali; Comando di ripristino ; Lavori di ripristino ; Cerca nelle Definizioni