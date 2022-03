Si fanno saltare in padella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno saltare in padella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPINACI

Significato/Curiosita : Si fanno saltare in padella

Passato di sauter, "saltare, rosolare") indica una preparazione culinaria effettuata principalmente facendo rosolare ("saltare") in padella, a fuoco vivo,...

Nell'827 d.c., i saraceni introdussero gli spinaci in sicilia. le prime testimonianze scritte di spinaci nel mediterraneo sono state registrate in tre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Le fanno ... gli alpinisti; I ciclisti lo fanno tra le auto; fanno ispezioni nei ristoranti; Soldati che fanno strada; Toccandole si rischia di saltare in aria; Esaltare i propri meriti; Esaltare l operato altrui; Può saltare al ciclista; Si preprara in padella ; Cuocere in padella a fuoco vivo; La padella sul tetto; padella adatta per preparare sottilissime frittatine;