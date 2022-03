Se ne fanno preziosi monili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne fanno preziosi monili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosita : Se ne fanno preziosi monili

Raccolta anche nell'antico egitto ove con essa si producevano oggetti preziosi. monili in ambra sono stati trovati anche in grecia, dove veniva chiamata élektron...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oro (disambigua). l'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è au (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Li fanno i progettisti; Si fanno saltare in padella; Le fanno ... gli alpinisti; I ciclisti lo fanno tra le auto; Il preziosi del cinema iniz; Impreziosi scono tovaglie e tovaglioli; preziosi astucci; preziosi ssima... allegria; Fanno preziosi monili ; monili per il collo; Metallo usato in lega per monili e monete;