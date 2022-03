Fanno ispezioni nei ristoranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno ispezioni nei ristoranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NAS

Significato/Curiosita : Fanno ispezioni nei ristoranti

I ristoranti in crisi per scongiurare il rischio della chiusura. il programma si divide in varie fasi: innanzitutto lo chef ispeziona il ristorante nel...

nas, pseudonimo di nasir bin olu dara jones, o semplicemente nasir jones, (new york, 14 settembre 1973), è un rapper, produttore discografico, attivista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con fanno; ispezioni; ristoranti; I ciclisti lo fanno tra le auto; Soldati che fanno strada; Movimenti che fanno ... tremare; fanno forte Popeye; Eseguono ispezioni nei ristoranti; I reparti che effettuano ispezioni nei ristoranti; Serve per ispezioni in aeroporto metal __ ing; Nei grandi ristoranti consiglia il vino ai clienti; Caratterizzano ristoranti a km zero; Nei ristoranti cinesi: _ alla cantonese; Lavavano i piatti nei ristoranti ; Cerca nelle Definizioni