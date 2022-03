L epoca geologica in corso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L epoca geologica in corso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OLOCENE

Film documentario del 2018, vedi antropocene - l'epoca umana. l'antropocene è una proposta epoca geologica, nella quale l'essere umano con le sue attività...

Contiene il lemma di dizionario «olocene» wikimedia commons contiene immagini o altri file su olocene (en) olocene, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

