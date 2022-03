L ente che tutela i lavoratori infortunati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ente che tutela i lavoratori infortunati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INAIL

Significato/Curiosita : L ente che tutela i lavoratori infortunati

Assorbito il disciolto ispesl) e di riabilitazione e reinserimento dei lavoratori infortunati, anche tramite il proprio centro protesi. da tempo l'inail promuove...

L’istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (inail) è un ente pubblico non economico italiano che gestisce l'assicurazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

