Lo è il discorso del politico che promette sapendo di non poter mantenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il discorso del politico che promette sapendo di non poter mantenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DEMAGOCICO

Significato/Curiosita : Lo e il discorso del politico che promette sapendo di non poter mantenere

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con discorso; politico; promette; sapendo; poter; mantenere; Il discorso a calice alzato; Un discorso noioso; Un discorso interminabile e noioso; discorso lungo e ininterrotto; Luigi, politico del passato; Sistema politico che prevede più compagini; Relativo alla teoria di un movimento politico ; Famoso politico e militare siceliota; Lo è la gratitudine che si promette ; Si promette a chi ritrova il portafoglio; Le... parole che l oratore promette ; Le... parole che l oratore promette ; Lavora sapendo che un giorno raccoglierà; Si dice... non sapendo che dire; Certi politici detengono quelle del poter e; È dotato di poter i speciali; Persona che sostituisce un altra, con poter i decisionali; Dispositivo per poter vedere i programmi delle pay-tv; Si deve mantenere ; Lo è un animale in grado di mantenere una temperatura corporea costante; Attrezzo necessario a fissare e mantenere pezzi; mantenere la linea; Cerca nelle Definizioni