Diede nome alla coppa del mondo di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diede nome alla coppa del mondo di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RIMET

Significato/Curiosita : Diede nome alla coppa del mondo di calcio

Se stai cercando la coppa del mondo per club del calcio a 5, vedi coppa del mondo per club fifa (calcio a 5). la coppa del mondo per club fifa (in inglese...

Jules rimet (theuley, 14 ottobre 1873 – suresnes, 16 ottobre 1956) è stato un dirigente sportivo francese. dirigente calcistico, il suo nome rimane nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

