Lo dicono spesso i Sardi per Andiamo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dicono spesso i Sardi per Andiamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AIÒ

Significato/Curiosita : Lo dicono spesso i sardi per andiamo

Lingue romanze del ramo indoeuropeo che, per differenziazione evidente sia ai parlanti nativi, sia ai non sardi, sia agli studiosi di ogni tempo, deve essere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aio. aio, anche detto aione o agio (... – ...), è stato il primo mitico sovrano dei longobardi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

