Costringe il tennista a guardare in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costringe il tennista a guardare in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LOB

Significato/Curiosita : Costringe il tennista a guardare in alto

Come uno dei più forti tennisti di sempre, nonché uno dei più grandi atleti nella storia dello sport. è il più vincente tennista di tutti i tempi nei tornei...

lob – codice iso 639-3 della lingua lobi line of business — locuzione inglese per linea di impresa jacques lob (1932-1990) – fumettista francese roman... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con costringe; tennista; guardare; alto; costringe re a tacere; costringe a non cambiare corsia; costringe a rifare i calcoli; costringe re una persona a vivere in un luogo appartato; Rafael, tennista spagnolo; Rafael tennista ; Vi finisce la palla out del tennista ; La schiacciata del tennista ; Tornare a guardare ; Piacevole da guardare ; Ne soffre chi non può guardare giù; Difendere, salvaguardare ; La seconda città più popolosa dell alto Adige; Quartiere alto di Napoli; alto e allungato bicchiere; Pone in risalto le doti tecniche del pianista; Cerca nelle Definizioni