È costituito dalle entrate - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ATTIVO

Significato/Curiosita : E costituito dalle entrate

Raggiungere e le risorse destinate a queste finalità. all'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali...

Wikimedia commons contiene immagini o altri file su trasporto attivo (en) confronto tra trasporto attivo e passivo, su ncbi.nlm.nih.gov. (en) modello di trasportatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

