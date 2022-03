Così è l uomo serpente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è l uomo serpente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SNODATO

Significato/Curiosita : Cosi e l uomo serpente

Atene, cecrope, era mezzo uomo e mezzo serpente. nella mitologia greca, avevano servitori serpenti i titani e i giganti e talvolta i giganti sono raffigurati...

Il tram snodato o tram articolato è un veicolo tranviario formato da segmenti unici collegati l'uno con l'altro in modo flessibile, in cui il primo costituisce...

