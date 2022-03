Confina con la Costa Rica e con l Honduras - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confina con la Costa Rica e con l Honduras. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NICARAGUA

Significato/Curiosita : Confina con la costa rica e con l honduras

Voce principale: costa rica. incastonato tra gli oceani atlantico e pacifico, il territorio della costa rica è caratterizzato da una notevole articolazione...

Vedi nicaragua (disambigua). coordinate: 13°n 85°w / 13°n 85°w13; -85 il nicaragua (afi: /nika'ragwa/), ufficialmente repubblica del nicaragua (in spagnolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con confina; costa; rica; honduras; Il mare che confina con l Adriatico; Il confina mento reso necessario dal Covid-19; confina no con gli Israeliani; confina con il Libano; Una costa ta... alla francese; Una perla della costa Azzurra; Venti costa nti che spirano fra i tropici e l equatore; costa fatica a un chiacchierone; Impediva i matrimoni misti in Sudafrica ; Gli Africa ni di Monrovia; L antipasto che si rica va dallo storione; Sono doppie nella carica ; Comprende anche Nicaragua e honduras ; I confini dell honduras ; Nazione un tempo nota come honduras Britannico; I contini dell’honduras ; Cerca nelle Definizioni