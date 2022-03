Competere, cercar di superare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Competere, cercar di superare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMULARE

Significato/Curiosita : Competere, cercar di superare

Anni '70 i club tedeschi, olandesi, belgi e svedesi hanno iniziato a competere con successo con le squadre inglesi e tra il 1968 e il 1984 l'unica squadra...

Es.uefa.com, 30 giugno 2021. pedri: il moto perpetuo della spagna vuole emulare messi e guardiola alle olimpiadi, su olympics.com, 20 luglio 2021. ^ si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con competere; cercar; superare; Il competere dei canottieri; Gareggiare, competere ; Ce chi va a cercar seli; cercar di prendere; Una zona dove cercar e voti; Non è l caso di cercar li... allo zoo; superare una data massima; Esagerare, superare i limiti; superare una malattia per tornare in salute; superare in corsa; Cerca nelle Definizioni