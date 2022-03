La città che ha dato il nome a un nostro mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città che ha dato il nome a un nostro mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ADRIA

Significato/Curiosita : La citta che ha dato il nome a un nostro mare

1972, che raggiunse il x grado della scala mercalli ed ebbe epicentro sul mare di fronte la città. la particolare forma del promontorio dà origine a due...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi adria (disambigua). adria è un comune italiano di 18 875 abitanti della provincia di rovigo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

