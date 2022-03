Chi lo disse? Verità, tu moristi prima di me - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo disse? Verità, tu moristi prima di me. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PALAMEDE

Significato/Curiosita : Chi lo disse verita, tu moristi prima di me

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi palamede (disambigua). palamede (in greco antico: paaµd, palamdes) è un personaggio della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con disse; verità; moristi; prima; Chi lo disse Io do un ordine, o taccio; Chi lo disse Levati dal mio sole; Chi lo disse Eureka! Eureka!; Chi lo disse Voi sonerete le vostre trombe, e noi soneremo le nostre campane; Non dire la verità ; Allontanare dalla verità ; Il generale francese delle verità ovvie; Così e sola ò la verità ; Frase umoristi ca; Gli effetti dei rumoristi ; Una frase umoristi ca; L'uomo-topo dei fumetti umoristi ci ing; La prima parola dell intervistato; Un verbo prima verile; Ci sono quelli di prima necessità; I giri dei dischi prima dei 45 e dei 33; Cerca nelle Definizioni