Chi lo disse? Io sono innocente del sangue di quel giusto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo disse? Io sono innocente del sangue di quel giusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PILATO

Significato/Curiosita : Chi lo disse io sono innocente del sangue di quel giusto

Il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. in verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo...

Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi ponzio pilato (film). ponzio pilato (in latino pontius pilatus; in greco pt pt; in ebraico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

