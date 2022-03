Chi lo disse? La questione stava tutta appunto nel pensarvi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo disse? La questione stava tutta appunto nel pensarvi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLOMBO

Significato/Curiosita : Chi lo disse la questione stava tutta appunto nel pensarvi

Offrendosi nell'aprile del 1817 di dedicargli la fuggitiva. il 29 gennaio il direttore de raab convocò il porta e lo informò che era stato indicato da alcuni...

colombo – prenome maschile italiano colombo – cognome di lingua italiana colombo – cratere lunare. separazione di colombo – spazio vuoto fra gli anelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

