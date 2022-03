Chi lo disse? Meglio salvare un cittadino che uccidere mille nemici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo disse? Meglio salvare un cittadino che uccidere mille nemici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANTONINO

Significato/Curiosita : Chi lo disse meglio salvare un cittadino che uccidere mille nemici

Badare a chi colpissero lì vicino, se amici o nemici. i romani, che avevano congiunti i loro scudi, attaccavano a ranghi serrati, e sembra patissero un minor...

antonino – album di antonino spadaccino del 2006 antonino – nome proprio di persona italiano maschile storia antica antonino – filosofo greco antico neoplatonico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

