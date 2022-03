Chi lo disse? Levati dal mio sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo disse? Levati dal mio sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIOGENE

Significato/Curiosita : Chi lo disse levati dal mio sole

Astante; pertanto la traduzione sarebbe: "sta' cheto, sta' cheto, satanasso, levati di costì, e sta' cheto!" (libro ii, cap. 27). altre simili interpretazioni...

Disambiguazione – "diogene" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi diogene (disambigua). diogene di sinope, detto il cinico o il socrate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

