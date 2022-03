Chi lo disse? La guardia muore ma non si arrende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo disse? La guardia muore ma non si arrende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMBRONNE

Significato/Curiosita : Chi lo disse la guardia muore ma non si arrende

Chiese la resa del generale cambronne, ricevendo la famosa risposta «la garde meurt, elle ne se rend pas!» («la guardia muore, non si arrende!»). la giovane...

Comandato da cambronne. il soldato affermò di avere assistito all'evento poiché in quel frangente era a non più di due metri dal generale cambronne. i generali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

