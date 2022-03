Un caso della declinazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un caso della declinazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DATIVO

Significato/Curiosita

Grammatica del greco antico. la prima declinazione del greco antico, che corrisponde in tutto e per tutto alla prima declinazione latina, raccoglie i sostantivi...

dativo si ha solo con alcuni pronomi, in particolare quelli personali (nei quali, peraltro, solo le terze persone singolari hanno una forma di dativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

