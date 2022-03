Un calciatore della difesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un calciatore della difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STOPPER

Significato/Curiosita : Un calciatore della difesa

2000) è un calciatore italiano, difensore del napoli. terzino destro duttile, capace di giocare anche a sinistra o da centrale in una difesa a tre, si...

Composizione di «baluardi» — spesso associata al "catenaccio" con terzini e stopper rispettivamente incaricati della marcatura di ali e centravanti avversario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con calciatore; della; difesa; Matthaus: noto allenatore ed ex calciatore tedesco; Un traversone del calciatore ; Il Facchetti indimenticato calciatore ; Il Messi calciatore ; Era un utilitaria della Opel; Celebre re della Persia; Il Tognazzi nei film della commedia all italiana; Un angolo individuato dall ago della bussola; Argine a scarpata per rinforzare muri o per difesa militare; Uno è quello della difesa ; Una difesa ... vivente; Complesso di fortificazioni a difesa di un territorio; Cerca nelle Definizioni