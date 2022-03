Blocca la nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Blocca la nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVARIA

Significato/Curiosita : Blocca la nave

Di stefano la piana, che vuole bloccare il viaggio, e manda chris come garanzia per la riuscita dell'operazione. quando la nave si blocca per un'anomalia...

Medesima distinzione scolastica in avaria comune (o generale, o grossa) e avaria particolare (o avaria semplice). l'avaria particolare è quella derivante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

