Balordi, sciocchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Balordi, sciocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Balordi, sciocchi

Alcune novelle nel decameron, nelle quali viene inquadrato come personaggio sciocco e credulone, che presume di essere molto furbo e per questo viene deriso...

Collodi quando il protagonista viene condannato nel paese di acchiappa-citrulli dopo aver denunciato il gatto e la volpe per averlo derubato. ^ basire...