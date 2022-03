Avversione repressa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avversione repressa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Avversione repressa

Ma, resosi conto che avrebbe potuto risultare controproducente, per l'avversione manifestata dalla popolazione, aveva continuato a far ricorso al volontarismo...

In un evento di proporzioni gigantesche e caratterizzato da un profondo astio personale, affronta l'ex campione conor mcgregor, di ritorno nell'ottagono...