Attira verso terra - Cruciverba

Soluzione 14 lettere : FORZA DI GRAVITÀ

Metri. essendo in rotazione sincrona rivolge sempre la stessa faccia verso la terra e il suo lato nascosto è rimasto sconosciuto fino al periodo delle esplorazioni...

Gravitazione o gravità nel linguaggio comune) è una delle quattro interazioni fondamentali note in fisica. nella fisica classica newtoniana, la gravità è interpretata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con attira; verso; terra; attira no... i cani; attira verso l amo; attira il ferro; Segno che attira l attenzione; Un traverso ne nel calcio; Un passo verso la Svizzera; Fautore della dottrina che attribuisce all universo i caratteri della divinità; Un particolare verso nella poesia classica; La sotterra nea cittadina; S abbarbica sotto terra ; Le tombe sotterra nee; Può atterra re in piazza; Cerca nelle Definizioni