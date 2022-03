Assomiglia a un riccio con il becco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assomiglia a un riccio con il becco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ECHIDNA

Significato/Curiosita : Assomiglia a un riccio con il becco

Greci il pellicano veniva chiamato onocrotalo, perché il suo strano grido, krotos, era simile a quello di un asino (onos) - o perché assomiglia al suono...

echidna (in greco antico: da, échidna) è un personaggio della mitologia greca che aveva la forma di un corpo di donna che terminava con una coda di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con assomiglia; riccio; becco; assomiglia alla porcellana; assomiglia al gufo; assomiglia no alle faine; Vaghe rassomiglia nze; riccio lo sulla fronte; Ribrezzo, raccapriccio ; Il riccio di mare li usa per muoversi; Lo lancia il bimbo capriccio so; Gallinaceo dal becco rosso; Un bianco uccello dalle macchie nere sopra il becco ; Un uccello dal becco colossale; Il becco degli uccelli, con termine scientifico; Cerca nelle Definizioni