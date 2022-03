Assaggi di liquido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assaggi di liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SORSATE

Significato/Curiosita : Assaggi di liquido

Contenitori pieni di liquido caldo a scelta: sciroppo di zucchero, rum, o altri liquori come il limoncello. è, infine, sommariamente privato del liquido in eccesso...

Fonti, si deve al commento di uno dei creatori, che bevendone le prime sorsate avrebbe commentato che la bevanda in gola «scalciava come un mulo». la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

