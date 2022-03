Un area sorvegliata dalle forze dell ordine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un area sorvegliata dalle forze dell ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ZONA MILITARE

Significato/Curiosita : Un area sorvegliata dalle forze dell ordine

O aggiornata. questo è un elenco delle operazioni delle forze di polizia italiane contro la 'ndrangheta, riportate in ordine cronologico. 1970 - summit...

Per zona militare, nella scienza bellica s'intende un'area o complessi di edifici delimitati da una recinzione più o meno alta o ancora maggiormente difesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

