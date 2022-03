Apparecchio della sala regìa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio della sala regìa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONITOR

Significato/Curiosita : Apparecchio della sala regia

L'utilizzo come apparecchio per gioco d'azzardo; questo portò al divieto di vincite di qualsiasi genere, inclusa la ripetizione della partita. per fronteggiare...

monitor – apparecchio elettronico sul cui schermo fluorescente possono comparire caratteri alfanumerici, simboli, grafici, ecc. monitor da studio – sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

monitor – apparecchio elettronico sul cui schermo fluorescente possono comparire caratteri alfanumerici, simboli, grafici, ecc. monitor da studio – sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con apparecchio; della; sala; regìa; apparecchio che serve a domare piccoli incendi; Un apparecchio cinematografico; Fa partire l apparecchio all ora voluta; apparecchio da assalto al caveau; Le Fiamme della Finanza; L azzeramento della memoria di un computer; Una perla della Costa Azzurra; L ufficio della diocesi; Pesce sala to e seccato; Precede es-sala am nel nome di una città della Tanzania; Distesa d acqua sala ta; Frutto che si concia in sala moia;