Apparecchio che connette un modem a PC e smartphone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio che connette un modem a PC e smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROUTER

Significato/Curiosita : Apparecchio che connette un modem a pc e smartphone

Commodore 1351, un mouse a due tasti con connettore a nove pin da collegare a una delle due porte per joystick, il modem commodore 1650 e alcuni modelli...

Un router (lett. "instradatore") o commutatore, nelle telecomunicazioni e informatica, nell'ambito di una rete informatica a commutazione di pacchetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

