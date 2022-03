Aperto in inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aperto in inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OPEN

Significato/Curiosita : Aperto in inglese

L'inglese (in inglese: english, /'gl/) è una lingua indoeuropea appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche, assieme all'olandese, all'alto...

open ("aperto" in lingua inglese) può riferirsi a: open – album dei gotthard del 1999 open – album dei cowboy junkies del 2001 open – album di shaznay... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

